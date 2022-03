Bree is klaar om morgen eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen

De stad kan ook rekenen op de hulp van heel wat vrijwilligers en verenigingen, benadrukt Van Der Auwera. "Verschillende inwoners willen thuis ook mensen opvangen, of willen mensen als buddy begeleiden en hier wegwijs maken. We kunnen ook rekenen op vier tolken, en Sint-Vincentius zorgt voor eten, kleding en speelgoed voor de kinderen. Dus we denken dat we de mensen wel goed zullen kunnen opvangen."