Brussel stelt borstvoedingsbank voor waar moeders hun baby kunnen voeden en een praatje kunnen slaan

In pastelkleuren met plaats voor twee mama's en in het midden een luiertafel pakt Brussel uit met haar eerste borstvoedingsbank. Tegen het einde van het jaar komen ze op verschillende plaatsen in de hoofdstad. Op de bank staat subtiel en in het Engels: "All boobs welcome here" (Alle borsten welkom hier). Het moet vrouwen aanmoedigen om zonder schaamte of stress vrijuit borstvoeding te geven in Brussel.