Centrum Londerzeel zes weken dicht door werken "gevaarlijke" kasseien

Volgens burgemeester Conny Moons (LWD) zijn de kasseien al verschillende jaren een doorn in het oog van iedereen. "Zeker voor inwoners die minder goed te been zijn, is het dorpscentrum weinig toegankelijk. Door de slechte staat van de kasseien doen er zich ook regelmatig valpartijen van fietsers of voetgangers voor. Het is ronduit gevaarlijk. De bestaande kasseien op de rijweg worden nu vervangen door gezaagde kasseien, wat maakt dat de straten van goot tot goot een egale verharding krijgen en dus beter begaanbaar worden."