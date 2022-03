De humanitaire corridors van Rusland: "Chantage en propaganda"

Het Russische leger heeft deze ochtend een staakt-het-vuren aangekondigd. Bewoners zullen de kans krijgen om via humanitaire corridors de belegerde Oekraïense steden Kiev, Charkov, Marioepol en Soemi te ontvluchten.

Opvallend is dat deze humanitaire corridors voornamelijk naar (Wit-)Russisch gebied leiden. In Marioepol en Soemi hebben de bewoners wel nog de keuze om naar ander Oekraïens gebied te gaan, maar in Kiev en Charkov leiden de vluchtroutes enkel naar (Wit-)Rusland.