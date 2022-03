Bart De Wever (N-VA) over vluchtelingen uit Oekraïne: "Dit zijn onze broeders en zusters, wij moeten hen opvangen"

Op het einde van de mis nam ook burgemeester Bart de Wever eventjes het woord. "Er hing een zeer geladen sfeer in de kerk van de Oekraïners. Iedereen is verbijsterd dat dit in Europa gebeurt, ook al zag je het misschien aankomen. Dat we dit nog moeten meemaken, het is precies de jaren '40. Dit zijn Europeanen, dit zijn onze broeders en zusters. Als die vluchten, moeten wij hen opvangen. Best collectief. Er zijn al bussen met Oekraïners aangekomen en opgevangen in Malle, maar momenteel is het nog chaos", zei een duidelijk geëmotioneerde De Wever. (lees verder onder foto)