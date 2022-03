Dolle chauffeur die rondjes reed op Grote Markt in Turnhout krijgt 16 maanden met uitstel

De man van 37 veroorzaakte in september vorig jaar heel wat opschudding op de Grote Markt in Turnhout. Hij reed met gierende banden langs de terrassen en verschillende mensen konden maar net op tijd wegspringen. Toen hij uitstapte, kon hij door een cafébaas overmeesterd worden. Hij bleek onder invloed en er werd ook een kleine hoeveelheid cannabis in zijn auto gevonden.

Het openbaar ministerie had een effectieve celstraf gevorderd van 1 jaar. De rechter besliste uiteindelijk om de man te veroordelen tot zestien maanden cel met uitstel, en een boete van 8000 euro, ook deels met uitstel.