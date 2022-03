Drugs gevonden in cel moordverdachte in Mechelen, maar hij ontkent: "het was waspoeder"

In de cel van de 22-jarige moordverdachte werd een gebruikershoeveelheid cocaïne gevonden. Voor de correctionele rechtbank ontkende de verdachte dat de drugs van hem was, en hij betwistte ook dat het om drugs zou gaan. "Ik heb nog nooit in mijn leven drugs aangeraakt of gebruikt, die zijn zeker niet van mij. Ik denk dat het waspoeder was om mijn kleren proper te houden", zei hij.

Ook de advocate van de verdachte meende dat er twijfel was over de vondst. "Mijn cliënt is overgeplaatst naar de gevangenis van Turnhout, het is niet duidelijk uit het dossier wanneer de drugs in de cel werden aangetroffen en of hij op dat moment nog de bewoner van die cel was. Ik vraag de vrijspraak op basis van twijfel."



De rechter besloot om bijkomend onderzoek te laten uitvoeren. De verdachte zit in de cel voor de moord op een 70-jarige vrouw in Bonheiden twee jaar geleden. Hij zal voor het hof van assisen moeten verschijnen als het onderzoek is afgerond.