Een verblijf boeken en betalen in Oekraïne (en niet opdagen): "Een makkelijke manier om steun te bieden"

De solidariteit en steun naar de Oekraïners toe is enorm. Van inzamelacties tot het opvangen van vluchtelingen. Ook het boeken van verblijven in Oekraïense steden is populair. Francine De Caluwe boekte voor vanavond een hotel in Odessa, een havenstad aan de Zwarte Zee. "Ik ga natuurlijk niet echt naar daar. Ik was gisteren thuis, zoals zovelen, aan het praten over de situatie. Ik vroeg me af hoe je ervoor kan zorgen dat Oekraïners rechtstreeks en snel centen kunnen krijgen op een eenvoudige manier. En toen dacht ik: waarom geen verblijf boeken via Airbnb of een ander platform?"