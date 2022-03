Code geel: senioren in Halle vieren meteen feest

Twee jaar lang hebben de senioren in Halle moeten wachten op hun feest. Maar vandaag, net wanneer de coronamaatregelen versoepelen en de coronabarometer geel kleurt, wordt er gevierd. "Zo'n zes weken geleden hebben we beslist om het seniorenfeest in Halle te laten doorgaan", zegt burgemeester Marc Snoek (Vooruit). "Natuurlijk wisten we toen nog niet dat we vandaag in code geel zouden zitten. Daarom dat het aantal deelnemers beperkt is tot 250 mensen."