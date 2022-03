Escortedame en kompanen krijgen acht jaar cel voor home invasion in Pulle

De Bulgaarse escortedame (25) had in de nacht van 18 op 19 oktober 2020 afgesproken met het slachtoffer (41) in zijn huis in Pulle. Toen ze rond 2 uur 's nachts vertrok, verschenen vier Bulgaarse vrienden van haar op de oprit. Ze overmeesterden het slachtoffer, droegen hem naar binnen en bonden hem vast. Ze sloegen hem als hij wilde bewegen.

De Bulgaren dreigden hem te doden en eisten de inhoud van de kluis. De man weigerde de code te geven en de overvallers waren uiteindelijk urenlang bezig met de kluis open te slijpen. Na zestien uur verlieten ze de woning met 38 kilo goud en juwelen. Het slachtoffer werd 's avonds door zijn ex-vrouw gevonden. Hij had kneuzingen over zijn hele lichaam, een gebroken neus en een gehavende rechterhand.



De speurders kwamen de escortedame al gauw op het spoor. Na verder onderzoek kwamen ze ook bij haar vriend en de drie andere handlangers uit. De procureur had dertien jaar cel gevorderd voor alle beklaagden, maar de rechtbank veroordeelde hen uiteindelijk tot acht jaar cel en tot het betalen van een schadevergoeding van 1,9 miljoen euro.