Een van weinige leiders met wie Poetin nog spreekt: Franse president Macron houdt communicatielijnen open

Zijn prominente rol in deze crisis komt dus niet uit het niets. En ze legt Macron zeker geen windeieren, luttele weken voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Zijn drukke diplomatieke agenda, in de aanloop naar de oorlog, maar ook nu nog, heeft zijn populariteit in eigen land doen toenemen.

In de peilingen ligt Macron ver voor op zijn concurrenten. Sommige van hen, zoals de rechts-radicale Eric Zémmour en Marine Le Pen, en ook wel de links-radicale Jean-Luc Melenchon, hebben zich in het verleden trouwens uitgesproken voor Poetin of Rusland, wat hen nu zuur opbreekt.

De oorlog in Oekraïne lijkt de Franse presidentsverkiezingen dus nu al in de plooi te leggen. De onzekerheid die de crisis met zich mee brengt, speelt hoe dan ook in het voordeel van de zittende president, Macron dus. In instabiele tijden willen kiezers zekerheid, geen avontuur.