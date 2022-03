Gasprijs even 20 keer hoger dan een jaar geleden, maar het gevaar zit hem in het najaar: "2022 wordt dikketruienjaar"

Filip Van den Abeele, pijplijningenieur voor de olie- en gasindustrie, volgt de energieprijzen op de voet en stelt met ons vast dat de afgelopen maanden en weken de gasprijs ontploft is. Prijsstijgingen zoals vandaag heeft ook hij niet eerder gezien.

Hij merkt wel op dat we van uitzonderlijk lage prijzen komen. “Gas was de afgelopen jaren spotgoedkoop en bij het begin van de coronacrisis - twee jaar geleden - hebben we een omgekeerde instorting gezien van de olie- en gasprijzen. Maar dit soort bokkensprongen in de prijzen van olie en gas tonen dat we letterlijk in een oorlogssituatie zitten.”

“Er is nog geen embargo op olie uit Rusland,” besluit Filip Van den Abeele, “maar de facto is er wel bijna een embargo”. En dat vertaalt zich dus ook in sterk stijgende prijzen.” En als zo’n embargo er toch zou komen, zullen we de prijzen op korte termijn nog sterker zien stijgen, vreest Van den Abeele.