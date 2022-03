Eurovisiesongfestivalhype Go_A zit vast in Oekraïne (maar blijft concerten aankondigen)

Duidelijk dus dat de groep er de moed wel in houdt. Volgens Steven Verschooren, artistiek leider van De Casino, had de Belgische bookingsagent afgelopen vrijdag nog contact: "De band is nog steeds in de buurt van Kiev en ze zouden relatief veilig zijn."

Toch blijft het maar de vraag of de geplande Europese tournee doorheen onder andere Polen, Nederland, Duitsland etc... ook effectief zal kunnen plaatsvinden, want mannen mogen vooralsnog Oekraïne niet uit. Toch blijven de concertplannen vooralsnog ongewijzigd. De Casino wacht af maar als alles doorgaat, plannen ze zeker wel een fondsenwervende activiteit voor Oekraïne in.