Gouverneur Berx: "Momenteel plek voor ruim 6.300 Oekraïense vluchtelingen in provincie Antwerpen"

"Voor alle duidelijkheid: die plekken zullen allemaal gescreend worden. We moeten weten of ze geschikt zijn om mensen op te vangen", zegt Berx. "Allicht zal men eerst kijken naar de publieke opvangplekken van de lokale besturen, omdat dat vaak ook gemakkelijker in te richten valt en omdat we nog weinig zicht hebben op de duurtijd van de opvang. De kans is heel groot dat er de komende tijd nog extra plekken aangeboden zullen worden, maar het kan dus ook zijn dat er nog wegvallen omdat ze niet in aanmerking komen."

Wie zelf nog een opvangplek heeft, kan dat laten weten bij de gemeente.