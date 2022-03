Groen lijkt dan toch een bocht in te zetten over uitstel van kernuitstap: "Het is een middel, geen doel op zich"

De minister waarschuwt dat er méér moet gebeuren dan de kernuitstap uitstellen. "Het een kan niet zonder het ander. Nucleair is geen wonderoplossing. Nucleaire energie en levenduurverlenging gaat over 3 procent van onze bevoorrading, terwijl we vandaag wel 90 procent van onze energie aan het importeren zijn. Dit niet aanpakken zou schuldig verzuim zijn."

Voor een structureel lage energiefactuur hebben we volgens Van der Straten meer groene energie nodig. "Ik verwacht dat iedereen in dit land - álle regeringen, álle bedrijven en álle burgers - ook meedenken over die oplossingen."

De minister heeft het onder meer over nog te bouwen hoogspanningslijnen, een regionale bevoegdheid. "Bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van alle regeringen. Ik verwacht dat álle regeringen hun verantwoordelijkheid nemen. Ik ben voor meer samenwerking in plaats van kleine groot-gelijk-oorlogjes op Twitter." Dat laatste is een verwijzing naar haar Vlaamse collega Zuhal Demir (N-VA), die op Twitter geregeld uithaalt naar Van der Straeten.