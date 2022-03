Van pantserwagens tot borstkas van turner uit Rusland: "Z" als symbool van ultra-nationalistische steun voor Poetin

Her en der duikt het symbool op in het Russisch straatbeeld: op achterruiten van auto's en bestelwagens, op muren gespoten, als uithangbord boven de straatverlichting in Moskou of zelfs op t-shirts en truien gedrukt. Maria Butina - Russisch parlementslid en in de Verenigde Staten drie jaar geleden veroordeeld als buitenlands agent - zette haar Instagramaccount al vol met foto's van haar en familie in outfits met een witte Z op.

In Jekatarinenburg werd enkele dagen geleden dan weer een nationalistische flashmob gehouden van jongeren die hun trouw uiten aan "Team Poetin". De video werd in- en uitgeleid door een knalwitte "Z" tegen een vlammende achtergrond. Ook tijdens een pro-Russisch straatprotest in Servië dook het symbool op onder de manifestanten.