Inbraak in broodjeszaak in Langemark: "Ze namen broodjes en beleg mee en hielden dan een picknick op de markt"

Een drietal jongeren brak zondagochtend binnen via een zijdeur van de broodjeszaak op de markt. Ze namen geen geld mee, maar broodjes, beleg, sauzen, een rekenmachine en een twintigtal bierblikjes. Ze gooiden vanalles rond in de zaak en op de markt hielden ze dan een picknick op enkele bankjes.

Het is nog niet duidelijk wie de jongeren juist zijn. De bovenbuur had de jongeren zien zitten, maar wist niet dat ze in de broodjeszaak waren geweest. Er hangen ook camera's in de zaak. Die beelden worden nu overgemaakt aan de politie.