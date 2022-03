"Nee tegen de oorlog": kinderen van Russische elite keren zich op Instagram tégen president Poetin

Terwijl over de hele wereld - ook in Rusland zelf - mensen op straat zijn gekomen uit ongenoegen over de oorlog in Oekraïne, richten anderen zich tot sociale media om de inval te veroordelen. En onder hen niet de minsten: ook de jonge Russische elite, waarvan de ouders nauwe banden hebben met Vladimir Poetin, spreken zich uit tégen hun president.