De ene crisis lost meteen de andere af

Er zijn enkele schaduwvlekken: de trage omslag die de regering - door interne discussies - maakt rond de vraag of we nu wapens konden leveren aan Oekraïne, en almaar stijgende energieprijzen.

Ook daar maakte de Oekraïnecrisis een verschil: gisteren zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in "VTM Nieuws" dat we de "energieonafhankelijkheid die we zouden hebben nu toch niet moeten prijsgeven door de gewijzigde geopolitiek situatie".

Ik versta daaronder dat het niet het moment is om de twee kerncentrales te sluiten en ons nog meer afhankelijk te maken van gas. In De Standaard duwt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) de deur van de koerswijziging helemaal open: ze pleit voor een "open blik op de kernuitstap". Want de wereld is veranderd.