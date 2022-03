Jef Meulemans (85) uit Herenthout voetbalt al meer dan 7 decennia: "Ik zou graag nog wat rapper lopen"

Jef Meulemans (85) uit Herenthout is de oudste, actieve voetballer die aangesloten is bij Voetbalfederatie Vlaanderen. “Je moet voetballen en niet lopen, dat is mijn geheim”, vertelt Jef. Hij begon met voetballen toen hij 10 jaar was en is momenteel nog altijd actief bij de veteranenploeg van KFC Herenthout.