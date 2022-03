Jeroen Bergers uit Vilvoorde is de nieuwe voorzitter van Jong N-VA: "Lidmaatschap Schild & Vrienden was jeugdzonde" 

Dat Bergers verkozen is tot voorzitter van Jong N-VA heeft alvast tot enige commotie geleid. In 2018 kwam Bergers in opspraak na de Pano-reportage over Schild & Vrienden, waarvan hij lid was. Hij werd toen uit de Vlaamse Jeugdraad gezet, maar behield het vertrouwen van de Vilvoordse N-VA-afdeling die hem op de kieslijst hield.

Over zijn lidmaatschappij bij Schild & Vrienden zegt Berger nu: "Dat is een absolute fout die ik heb gemaakt toen ik nog scholier was, ik was 17. Ik heb me daar in het verleden al van gedistantieerd en ik had daar heel weinig mee te maken. Ik zat gewoon in een Facebookgroep waar duizenden mensen inzaten. En voor de Pano-reportage was ik al geen lid meer. Het spijtige is dat wij een generatie zijn waarvan alle jeugdzonden worden onthouden omdat ze gefilmd zijn of op het internet staan. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we niet vergeten dat jongeren fouten maken, maar dat we daaruit kunnen leren. Ik zal ongetwijfeld nog fouten maken in mijn leven, maar intussen heb ik wel al geleerd uit mijn fouten."