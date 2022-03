Jeugdwedstrijd Ronse tegen Munkzwalm loopt uit de hand: scheidsrechter wordt door politie weggeleid 

De politie van Ronse is zaterdagmiddag opgeroepen naar het voetbalterrein van KSK Ronse. De oproep kwam van de scheidsrechter. Hij had de wedstrijd stilgelegd, na een incident op het veld. De teamafgevaardigde van KSK Ronse kreeg twee keer na elkaar geel, wat resulteert in een rode kaart.

“De toestand liep wat uit de hand”, doet commissaris Hans Haustraete het verhaal. “Er werden verwijten over en weer geslingerd. Er werd gesproken over racistische verwijten door de scheidsrechter, maar dat hebben we nog niet hard kunnen maken.”