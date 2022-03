Kinrooise haalt 80 Oekraïense vluchtelingen op met dubbeldekker

"We zijn zondagvoormiddag rond 11 uur vertrokken in Kinrooi en zijn deze nacht om half vijf aangekomen aan de Pools-Oekraïense grens, in het dorp Hrebenne (een Pools dorp op anderhalf uur rijden van de Oekraïense grootstad Lviv, nvdr.)", getuigt Thora maandagochtend bij Radio 2 Limburg. Op dat moment staat hun dubbeldekker bus te wachten bij een schooltje, met al 50 vluchtelingen op de bus. Op een andere locatie haalt de groep nog 30 andere vluchtelingen op. "We verwelkomen ze met koffie, soep en broodjes", klinkt het.

Thora nam het initiatief met 2 andere vrouwen. De bus werd gesponsord door een Nederlands busbedrijf. "We wilden eerst vrienden optrommelen en met zoveel mogelijk wagens naar daar rijden, maar een bus leek ons praktischer.