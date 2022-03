KLAAR: Oorlog in Oekraïne

Jongeren hebben heel wat vragen bij wat er zich op dit moment afspeelt in Rusland en Oekraïne. Ze willen weten wat er precies aan de hand is, hoe het zo ver is kunnen komen maar ook of er een Derde Wereldoorlog komt.

Op het instagramkanaal voor jongeren nws.nws.nws van VRT NWS verschijnt regelmatig informatie over het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Om in 1 keer helemaal mee te zijn, zijn alle posts over de situatie in Oekraïne in een gids verzameld. Hieronder kan je ze ook terugvinden. Klik op elke post om die te bekijken of om te swipen voor meer uitleg.