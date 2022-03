Weken voor drama in  kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje kreeg Kind en Gezin verschillende meldingen over crèche

Een koppel, met een kindje in de crèche, zegt tussen december en januari vier keer naar de klachtendienst van Kind en Gezin gebeld te hebben. "Maar ook van andere ouders hebben we vernomen dat ze verschillende keren contact hadden", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Als we alles bij elkaar leggen, dan komen we aan liefst 30 meldingen in drie maanden tijd."