Liveblog: "Staakt-het-vuren en corridors in Kiev, Charkov, Marioepol en Soemi", olieprijzen blijven de hoogte in gaan

De olieprijzen blijven maar omhoog klimmen. Rond middernacht was een vat Brent-olie (159 liter) bijna 140 dollar waard, de hoogste prijs sinds 2008. Brent is de zogenoemde benchmark voor de soorten ruwe olie die het meest geboord wordt uit de Noordzee. Het is een referentie voor de Noordzee-olie die wordt verhandeld op de Europese beurzen. Intussen is de prijs opnieuw gedaald.

Een ook de prijs van een vat olie van de Amerikaanse soort West Texas Intermediate (WTI) heeft het hoogste niveau sinds 2008 bereikt. De prijs steeg tot boven de 130 dollar per vat. Nadien is de prijs weer gezakt.

De prijzen schoten de hoogte in nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gesproken had van mogelijk extra westerse sancties tegen Rusland, met mogelijk een boycot op de invoer van Russische olie. Het is maar de vraag of dat reëel is. Veel westerse landen zijn in grote mate afhankelijk van de invoer van aardgas en olie uit Rusland. Duitsland bijvoorbeeld, blijft gekant tegen een energie-embargo."We moeten de sancties op lange termijn kunnen aanhouden", zei Buitenlandminister Annalena Baerbock zondag op tv-zender ARD. "Het heeft geen nut als we drie weken later ontdekken dat we nog maar voor enkele dagen stroom hebben in Duitsland en dat we daarom moeten terugkomen op de sancties."

De beurzen in Japan en Hongkong zijn vanmorgen diep in het rood geopend en zijn ook met verliezen afgesloten. De sterindex Nikei, op de beurs van Tokio, is met 3 procent verlies geëindigd.