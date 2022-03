Mediasector maakt vuist tegen grensoverschrijdend gedrag met nieuw actieplan

De nadruk van het plan ligt duidelijk op preventie. Organisaties die een beleid rond grensoverschrijdend gedrag willen uitwerken hebben nood aan een duidelijke en concrete leidraad. Net daarom wil de sector nu een toolbox uitwerken die concrete tools op maat bevat van de Vlaamse mediasector. De grotere spelers zoals VRT en DPG media, die vandaag al beschikken over een integriteitsbeleid, zullen hun kennis delen met de andere spelers in de sector. Het doel is om alle 800 werkgevers en professionals in de sector te bereiken.

Daarnaast worden er ook begeleidingstrajecten op maat van het cultuurhuis of mediaspeler opgezet en wordt er ingezet op persoonlijke begeleiding. Op deze manier wil het plan ervoor zorgen dat er een echte cultuuromslag komt in de mediasector. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) is tevreden met het resultaat: “ Dit is een heel duidelijk signaal vanuit de sector. Er moet een echte en diepe cultuuromslag komen in de mediasector. De zaken stapelen zich de afgelopen jaren op. Wegkijken kunnen we niet tolereren. Net daarom vind ik het zo belangrijk dat dit plan echt vanuit de sector mee vorm is gegeven. "