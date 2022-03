Lekkend aardgas ramp voor het klimaat: overal lekken, ook in België

De klimaatimpact van aardgas is een pak groter dan gedacht, in sommige gevallen is die bijna even groot als die van steenkool. Dat blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek. Vooral lekken bij de winning en het transport zijn de boosdoener. Die zijn vastgesteld in alle grote aanvoerlanden van gas aan Europa: Qatar, Algerije, de VS en vooral ook Rusland. Maar ook in Europa zelf én in België lekt aardgas weg.