Oprichter The Moscow Times verlaat Rusland en start noodredactie in Nederland: "Bittere ervaring"

Meer dan dertig jaar lang woonde de Nederlandse Derk Sauer in Rusland. Hij richtte er The Moscow Times op, een onafhankelijke, Russische, online krant. Vandaag stapte Sauer op een vliegtuig richting Istanbul en zal later doorreizen naar Nederland. De beslissing om Rusland te verlaten was niet eenvoudig. "Het is een bittere ervaring. Ik heb 32 jaar ontzettend fijn in Rusland gewoond. Ik heb drie zonen, die zijn alle drie opgegroeid in Rusland. Het was ons thuisland geworden", vertelt Sauer. "Om dat te moeten verlaten, onder zulke omstandigheden, dat is natuurlijk heel droevig."