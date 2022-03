Twee notarissen vrijgesproken voor oplichting bejaarde vrouw uit Knokke-Heist: "Ze schonk 800.000 euro weg"

9 jaar geleden kreeg de neef van de bejaarde vrouw een anonieme brief in de bus. Volgens de schrijver werd zijn overleden tante op 15 maart 2013 "op weerzinwekkende wijze" 800.000 euro armer gemaakt door de uitbaatster van Seaflower Service Palace in Knokke, het serviceflatgebouw waar ze op dat moment verbleef. Ook de dochter van de vrouw was volgens de tipgever betrokken.

De bejaarde vrouw was na enkele herseninfarcten al een tijd beginnend dementerend. De neef van Georgette stapte met de anonieme brief naar de onderzoeksrechter en diende een klacht in. Niet enkel tegen de uitbaatster én de dochter van het serviceflatgebouw, maar ook tegen 2 notarissen. Eén van de notarissen uit Brugge had een relatie met de dochter en hielp volgens de nabestaanden mee aan het opzetten van de oplichting. Ook zijn collega uit Waarschoot kreeg een klacht omdat hij gevraagd werd om de schenkingen te voltrekken.