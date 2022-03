25 jaar geleden werd The Notorious B.I.G. neergeschoten: een onopgeloste moord, maar nog steeds een hiphop-icoon

De verschillende boeken die al zijn verschenen, documentaires zoals "Watch Biggie: I got a story to tell" (2021) op Netflix, de biopic "Notorious" uit 2009, de inauguratie in de Rock 'n' Roll Hall Of Fame in 2020 (nog maar de 9de rapper ooit), de nr. 1-stek in de top 10 van "beste rappers ooit" bij het gerespecteerde muziekblad Billboard en zijn onnavolgbare muzikale nalatenschap houden de legende levendig. Er is dus wel degelijk "Life after death" voor de officieuze koning van de NY hiphop.