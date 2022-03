Rusland en Oekraïne niet eens over evacuatieroutes, "aanval op Kiev wordt voorbereid": dag 12 van de oorlog

Het is onduidelijk of het staakt-het-vuren dat er sinds 9 uur plaatselijke tijd (8 uur Belgische tijd) geldt, nu wel wordt gerespecteerd. Volgens Oekraïne zouden de routes in elk geval nog niet open zijn. Vanmorgen zou er ook nog gevochten zijn in het westen van Marioepol. Pro-Russische rebellen zouden er een aanval uitgevoerd hebben.

Het is ook de vraag hoe veilig die routes wel zijn. Want volgens het Internationale Rode Kruis zouden er op de voorgestelde route vanuit Marioepol mijnen liggen.



Opvallend is ook dat de door Rusland voorgestelde evacuatieroutes naar Rusland en Wit-Rusland lopen, zoals op kaarten is te zien die verspreid zijn door het Russische persagentschap RIA Novosti. Zo loopt de route van Kiev naar Homel, in Wit-Rusland. Die van Charkov en Soemi lopen naar Belgorod en die van Marioepol naar Rostov, beide in Rusland (zie kaartjes).