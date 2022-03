Halfgedroogde tomaten en olijven teruggeroepen van bij onder meer Lidl en Colruyt

Het gaat om verschillende producten. De "kerstomaten halfgedroogd" van het merk Sligro in plastic verpakkingen van 300 gram, met houdbaarheidsdata 19/04/2022 en 09/05/2022, werden verdeeld door verschillende verkooppunten. Ook de "halfgedroogde kerstomaatjes" van het merk Gran'Tapas in plastic verpakkingen van 350 gram, met de houdbaarheidsdata 25/04/2022, 16/05/2022 en 30/05/2022, waren in verschillende winkels te koop.

De "halfgedroogde kerstomaten" van het merk Tapero in ronde plastic verpakkingen van 120 gram, met de houdbaarheidsdata 21/04/2022, 06/05/2022 en 20/05/2022, werden verdeeld in de Okay-supermarkten. De "cooking olives with red pesto" en "cooking olives with green pesto" in ronde plastic verpakkingen van 250 gram, met de houdbaarheidsdata 08/02/2022 en 04/03/2022, waren dan weer te koop in de Lidl-supermarkten.

Klanten worden gevraagd de halfgedroogde tomaten en olijven niet op te eten, maar terug te brengen naar het verkooppunt. Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen met Beliès op het nummer 02 583 81 00.