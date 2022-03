West-Vlaamse woonzorgcentra vangen Oekraïense vluchtelingen op in hun serviceflats

Ook andere woonzorggroepen, zoals Korian, willen vluchtelingen opvangen. Directeur Delphine Pollet runt woonzorgcampus Demeersseman in Ichtegem. De vluchtelingen kunnen terecht in een aantal serviceflats die nu leegstaan. "We hebben ook een aantal kamers waar ouderen normaal herstellen na een operatie. Die worden nu niet gebruikt en kunnen voor de Oekraïense vluchtelingen dienen."



Volgens Pollet zijn de reacties van de bewoners alvast positief: "Wij hebben ook al op onze sociale media een brief gepost. En de reacties zijn hartverwarmend. Mensen vinden het een super initiatief. We voelen dat er een grote solidariteit heerst op dat moment", zegt ze nog. "Als het nodig is, kunnen tegen eind deze week de eerste mensen bij ons intrekken."