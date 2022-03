Ieper onderzoekt problemen rond jongerenbendes: "Afgelopen weekend viel zo'n bende een man aan"  

De jongeren komen uit de grensstreek met Frankrijk. Tijdens het weekend nemen ze de laatste trein naar Ieper. Ze vallen mensen lastig, halen vandalenstreken uit en keren dan met de eerste trein terug naar huis.

In de nacht van vrijdag op zaterdag viel zo'n groep zelfs een man aan die naar huis wandelde na een avondje uit. Het slachtoffer, Maarten Sierens, herinnert zich weinig van wat er gebeurd is: "Ik heb het gevoel dat ik achtervolgd werd. Ik denk dat er iemand voor mij is gesprongen en mij heeft geklopt, maar ik ben dat niet zeker." Het volgende wat Maarten zich herinnert is dat de politie en ambulance er plotseling stonden en dat hijzelf volledig onder het bloed zat. "Ik weet dat ik kloppen en schoppen op mijn hoofd heb gehad en mijn hoofd met mijn polsen en armen heb beschermd. Want die doen ongelooflijk veel pijn."