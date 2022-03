PIVA serveert vijfgangenmenu met hopscheuten: "Willen traditie niet verloren laten gaan"

Vandaag was Wouter Keersmaekers, chefkok van De Schone van Boskoop in Boechout, te gast in het Provinciaal Instituut PIVA in Antwerpen. Samen met de leerlingen maakten ze een vijfgangenmenu van hopscheuten. Die zijn zeldzaam en delicaat, en je kan er enkel in februari en maart van genieten.