Plaatsing fietsbrug over kanaal in Vilvoorde loopt nu al een jaar vertraging op

Door leveringsproblemen van staal loopt de plaatsing van de nieuwe fietsbrug over het kanaal in Vilvoorde vertraging op. En die opening was al een paar keer uitgesteld. Eind dit jaar zou de brug er moeten staan. Opvallen zal ze zeker omdat het een beweegbare brug is, grote schepen moeten er snel onderdoor kunnen. Er komt ook een lift waarmee fietsers tot op het brugniveau omhoog gaan. De kostprijs bedraagt ongeveer 10 miljoen euro.