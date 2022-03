Van "Hitler" tot hameraanval: presidentsverkiezingen in Zuid-Korea lopen uit de hand

In Zuid-Korea wordt over twee dagen een nieuwe president gekozen en de spanningen lopen hoog op. De strijd tussen de twee favorieten, Lee Jae-myung en Yoon Suk-yeol, bereikte de afgelopen weken een toxisch hoogtepunt. De kandidaten scholden elkaar uit in het openbaar, dreigden met rechtszaken en een partijvoorzitter werd aangevallen op straat. Hoe is het zover kunnen komen?