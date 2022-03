64 Oekraïense vluchtelingen vinden onderdak in Provinciaal Vormingscentrum Malle: "Hier kunnen ze even tot rust komen"

Een paar dagen geleden kreeg de burgemeester van Malle, Sanne Van Looy (N-VA), een telefoontje van Fedasil met de vraag of ze een bus met 64 Oekraïense vluchtelingen kon ontvangen. “Het was even chaotisch, maar op korte tijd en met hulp van veel mensen werd alles in orde gebracht”, zegt Van Looy. “Toen ze hier aankwamen, konden ze even op adem komen en iets te eten krijgen. Tot slot hebben we iedereen dan een kamer toegewezen.”