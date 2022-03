Incident bij zuurfabriek Citrique in Tienen is onder controle

Intussen laat het bedrijf in een persbericht weten dat de situatie weer onder controle is: "Vanmorgen heeft zich een technisch incident voorgedaan op Citrique Belge met een amoniaktank. Deze tank werd onmiddellijk afgesloten, het product heeft zich niet kunnen verspreiden, noch via lucht, water of bodem. Uit voorzorg werden de hulpdiensten verwittigd die ter plaatse zijn gekomen en een gevarenzone hebben ingesteld. De tank werd inmiddels veiliggesteld in samenwerking met de brandweer en de structurele stabiliteit van de tank werd eveneens bevestigd. De situatie is onder controle en de interventie is afgesloten."