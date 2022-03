"Start me up": The Rolling Stones vieren 60e verjaardag ook op Belgisch podium, op 11 juli in Koning Boudewijnstadion

Het optreden in het Koning Boudewijnstadion wordt het negende concert van The Rolling Stones in ons land. Hun laatste twee Belgische shows, in 2014 en 2007 speelden ze telkens op de wei van Werchter. Nu kiezen ze voor een stadionshow, en dat is een primeur. Het is de eerste keer dat de Stones in België niet op een festivalwei of in een concertzaal optreden.

En er is nog een primeur, want voor de eerste keer in al die jaren zal de groep touren zonder hun vaste drummer. Stones-icoon Charlie Watts (80) is afgelopen zomer overleden. Watts maakte sinds 1963 vast deel uit van de groep.

Tijdens de Amerikaanse tournee van de Stones vorig najaar werd Charlie Watts opgevolgd door drummer Steve Jordan (65), een goede vriend van de andere Stones. Hij verving Watts al eerder tijdens andere optredens, toen die kampte met gezondheidsproblemen.

Steve Jordan gaat nu ook mee op Europese tournee met de Stones. Jordan heeft een lange staat van dienst als producer, songschrijver en drummer bij allerlei artiesten. De Stones gaan in totaal met z'n vijven op tournee, want ook bassist Darryl Jones is erbij.

Enkel de tandem Jagger-Richards (allebei 78 jaar, red.) blijft nu nog over als de harde kern van de Rolling Stones sinds het eerste uur. Gitarist Ron Wood kwam in 1975 bij de groep.