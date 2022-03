Rustige stadje Lo opgeschrikt door "lekkebandenplaag": "Op een nacht wel 20 auto's met lekke banden" 

Hugo Declerck woont aan de Lobrug. Ook zijn auto had zondag een lekke band: "Ik heb een café en mijn Mercedes Vito stond geparkeerd voor mijn café. Ik ga dat zelf proberen te repareren. Want afhankelijk van het type band kost dat al snel 200 euro.”

Hugo en Peggy stellen voor om camera’s te laten plaatsen in de gemeente. “Dat is een optie, maar dan weet iedereen die ook wel hangen”, zegt burgemeester Lode Morlion. “Wat we nu meemaken is allerminst normaal. We zullen onderzoeken hoe we die criminaliteit kunnen doen stoppen. Intussen hopen we om via privécamera's voldoende bewijs te verzamelen."

“Het is niet simpel om deze feiten zwart op wit aan te tonen", bevestigt Jorik Debruyne, commissaris van politiezone Spoorkin. “We voeren een inventarisatie en buurtonderzoek uit, en houden verschillende pistes open. We doen ons uiterste best.”