Stille wake aan huis van overleden 14-jarige jongen uit Turnhout

Gisterenavond is ook in Turnhout een stille wake gehouden. Die had niets met Oekraïne te maken maar met het overlijden van de 14-jarige Jairon. Die werd vorige week dood teruggevonden in zijn bed, in het huis aan de Kampheidelaan waar hij samen met zijn vader en broers woonde. De jongen bleek al 2 maanden dood te zijn. Volgens zijn vader was hij overleden na een plotse opstoot van een ziekte, en hij had hem laten liggen. De familie was lid van de gelovige Pinkstergemeenschap en hoopte op een mirakel.