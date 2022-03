Vaccinatiecentrum Leuven verhuist opnieuw van Brabanthal naar Kinepolis

De mensen die nu nog langskomen in het vaccinatiecentrum zijn vooral mensen die even gewacht hebben om zich te laten vaccineren of te boosteren. Maar ook kinderen staan nog op de lijst. "Daarnaast kunnen we vanaf midden maart ook boosteren met het nieuwe novavax-vaccin. Dat is een vaccin voor mensen die allergisch zijn voor de vaccins die we tot nu toe gebruikt hebben. Hier spreken we over een tiental mensen. Maar je ziet de vaccinatiecampagne is op zijn einde en binnenkort stoppen we dan ook met vaccineren tot het einde van de zomer", zegt Verhoogen.