Van twintiger met een burn-out tot auteur van een boek: "Of het goed komt, heb je zelf in handen"

De Hasseltse Laura Massoels was bij de start van haar carrière meteen erg ambitieus en wilde beter doen dan de meeste anderen. “Ik moest harder werken, meer bereiken en hoger eindigen”, vertelt de kersverse auteur. “Toen ik klein was introduceerde mijn vader het woord basklas in ons gezin, verwijzend naar mensen waarvan hij geen hoge pet op had. Dat maakte dat ik alles kon zijn, behalve dat waar mijn vader van gruwelde. Als mensen naar mij keken, wilde ik dat ze succes zagen. Ik behaalde mijn universiteitsdiploma, werkte voor verschillende gerenommeerde mediabedrijven als journaliste en waagde zelfs even mijn kans in de bankwereld.”