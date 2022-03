Voorbereidende werken voor plaatsen nieuwe brug in Tervant starten woensdag

Het jaagpad langs het kanaal zal tijdens de duur van de werken onderbroken worden: dat zal dus zijn van 9 maart tot 12 mei. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Zandhoefstraat. Ook het ronde punt ter hoogte van de Schipperstraat kan enkele weken niet gebruikt worden.

De inhuldiging van de nieuwe brug is gepland in het weekend van 12 juni. De lokale vereniging Paalonline voorziet samen met de Stad Beringen een feestweekend met tal van activiteiten zoals een expo, inhuldigingsmonument met een deel van de oude brug, een straattekenwedstrijd, optreden van de Paalse harmonie en een film over de brug.