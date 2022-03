Vrees voor recessie doet beurzen bloeden: "Het sentiment na corona is op extreem korte tijd gekeerd"

Eenzelfde beeld was vanochtend vroeg ook te zien op de beurzen in Azië. En ook op de grondstoffenmarkten stijgen de prijzen fors. "Olie is het meest zichtbaar. Wij kijken naar de prijs van Brent-olie: die is minder dan 10 dagen geleden door de grens van 100 dollar per vat gegaan. Vanmorgen is die nog verder omhoog geschoten, bijna tot recordhoogtes (momenteel hangt die rond de 125 dollar per vat, red.)."