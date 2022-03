Vrijwilligers rapen 20 zakken zwerfvuil bijeen op amper 2,4 kilometer jaagpad langs de Dender in Aalst

River Cleanup is een organisatie die wekelijks op zondag een rivieroever proper gaat maken. De plaatselijke afdeling van Aalst, de Dender Warriors, trok er zondag op uit met 9 vrijwilligers. Op 2 uur tijd vulden ze 20 vuilniszakken over een afstand van 2,4 kilometer.

“We zijn geschrokken van de hoeveelheid”, zegt Valérie De Groote van River Cleanup. “Omdat het jaagpad pas sinds december weer open was na jarenlange werken aan een sluis. Het gaat meestal om zwerfvuil dat er al langer ligt. Doordat de begroeiing laag stond, konden we vuil oppikken dat in de andere seizoenen niet zichtbaar is door het hoge gras.”