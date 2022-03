Werken cultuureducatieve centrum Dilsen-Stokkem starten: “Grootste investering van legislatuur”

De Faar wordt het gloednieuwe cultuureducatieve centrum in Dilsen-Stokkem. Vanaf vandaag gaan de spades in de grond, om de werken hopelijk begin 2024 te kunnen afronden. Bibliothecaris Jan Steegmans is verheugd met het nieuws: “Naast onze bibliotheek zullen ook het vrijetijdspunt van de afdeling welzijn, vrije tijd en cultuur, de stedelijke humaniora en de kunstacademie er een plaats krijgen.”