Wie zijn de Russische oligarchen van wie de jachten en luxejets in het vizier komen door de internationale sancties?

Volgens de man zelf is hij een van de "zuiverste functionarissen in Rusland". De rijke Rus zei dat hij zijn volledige vermogen in 2013 naar Rusland heeft overgebracht. "Om te voorkomen dat hij zijn kinderen te veel zou verwennen", bevond zijn rijkdom zich voordien offshore, vertelde hij daarover in de Russische media.



Maar uit onderzoek van Kremlin-criticus Alexei Navalny, die momenteel in de gevangenis zit, bleek dat Sjoevalov via een lege vennootschap in 2014 twee luxeappartementen in Londen kocht voor 10,4 miljoen euro. Als exuberante uitspatting, gebruikte de man ook in het geheime een privéjet om de corgi's van zijn vrouw te vervoeren. De viervoeters namen over heel de wereld deel aan hondenshows.

De honden zullen niet meer kunnen vliegen in een privéjet op kosten van Sjoevalov, want hij staat op de sanctielijst van de VS en het VK.